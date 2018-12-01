تأكيد مقتل قيادي بالبنيان المرصوص في غارة أفريكوم على مسلحي القاعدة قرب غات

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أكدت مصادر صحفية ليبية مقتل قيادي من قوات البنيان المرصوص مصرعه فى الغارة الأمريكية التي شنتها قوات أفريكوم على موكب لتنظيم القاعدة الإرهابي بمنطقة ” وادي فيلالن” قرب بلدة العوينات شمالي غات ظهر أول أمس الخميس .

وهذا المقاتل هو ” موسى أله توني التارقي ” وقد شارك فى معارك ” البنيان المرصوص ” ضد تنظيم داعش الإرهابي فى المحور الجنوبي لمدينة سرت ضمن مجموعة مقاتلين من الجنوب الليبي والجفرة وإنتهت بخسارة التنظيم، وقد نعاه عدد من أقاربه فى مدينة أوباري مؤكدين مقتله فى الغارة .

وفى لقطات أُلتقطت يوم 24 يونيو 2016 وقد بثتها أيضاً قناة النبأ الجناح الإعلامي للجماعات المتطرفة في ليبيا ، ظهر ” أله ” وهو يشارك مع مجموعة من الجنوب الليبي فى القتال ضد داعش فى محور جنوبي سرت .

وفى ذات اللقطات بدا ” أله ” بأنه قيادياً بين مجموعته ويتصدرها فى القتال وهو يرصد ويزحف على الأرض ويطلق النار صوب أهداف لداعش كانت تتمركز فى حي الزعفران بمدينة سرت خلال الحرب التي دارت ضد التنظيم المتطرف بدعم من جوي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى مطلع العام الجاري قُتل شقيق موسى فى غارة نفذها أيضاً طيران أفريكوم فى أوباري وقد إستهدفت أيضاً أهدافاً عناصر مما يسمى تنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامي

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