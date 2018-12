المتوسط:

كلف رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ، وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة ” بشأن معالجة أوضاع الطلبة أبناء المهجرين بدولة مصر .

وأوضح القرار ، ” أن الهدف من التكليف هو حل المشاكل التي تواجه ملف النازحين والمهجرين بالخارج “.

