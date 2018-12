المتوسط:

شارك رئيس مصلحة المطارات، محمد بيت المال، ومديرة مكتب التدريب عزيزة معقاف في فعاليات مؤتمر ومعرض أمن الطيران الدولي والمنعقد في العاصمة لندن في الفترة من 26 إلى 29 من شهر نوفمبر.

كما شارك وفد مصلحة المطاات، خلال فعاليات المؤتمر بحسب المكتب الإعلامي التابع للمصلحة في مؤتمر أمن الطيران والمنافذ وندوة أمن الطيران وزيارة معرض تكونولوجيا الأمن.

وأكد خلال الاجتماع معه على تقديم المزيد من الدعم لمصلحة المطارات من خلال تنفيذ برامج تدريبية في مجال أمن الطيران والمطارات، بالإضافة لتوفير بعض الأجهزة الأمنية الخاصة بالمطارات.

The post «مصلحة المطارات» تشارك في فعاليات مؤتمر أمن الطيران الدولي بلندن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية