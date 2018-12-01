اخبار ليبيا الان

«مصلحة المطارات» تشارك في فعاليات مؤتمر أمن الطيران الدولي بلندن

تم النشر منذُ 51 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

شارك رئيس مصلحة المطارات، محمد بيت المال، ومديرة مكتب التدريب عزيزة معقاف في فعاليات مؤتمر ومعرض أمن الطيران الدولي والمنعقد في العاصمة لندن في الفترة من 26 إلى 29 من شهر نوفمبر.

كما شارك وفد مصلحة المطاات، خلال فعاليات المؤتمر بحسب المكتب الإعلامي التابع للمصلحة في مؤتمر أمن الطيران والمنافذ وندوة أمن الطيران وزيارة معرض تكونولوجيا الأمن.

وأكد خلال الاجتماع معه على تقديم المزيد من الدعم لمصلحة المطارات من خلال تنفيذ برامج تدريبية في مجال أمن الطيران والمطارات، بالإضافة لتوفير بعض الأجهزة الأمنية الخاصة بالمطارات.

 

 

 

The post «مصلحة المطارات» تشارك في فعاليات مؤتمر أمن الطيران الدولي بلندن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • المثل القايل
    العربه قبل الحصان……ام الحصان قبل العربه…..
    تي وينه المطار أليي تحكي عليه……عقاب براكه ومربط…….علي خاطر الحكومه ماعندنهاش فلوس باش تبني مطار…..
    مهزله!!!!!!!
    رحم الله ليبيا.

    رد

  • المثل القايل
    العربه قبل الحصان……ام الحصان قبل العربه…..
    تي وينه المطار أليي تحكي عليه……عقاب براكه ومربط…….علي خاطر الحكومه ماعندنهاش فلوس باش تبني مطار…..
    مهزله!!!!!!!
    رحم الله ليبيا.

    رد

  • المثل القايل
    العربه قبل الحصان……ام الحصان قبل العربه…..
    تي وينه المطار أليي تحكي عليه……عقاب براكه ومربط كلب…….علي خاطر الحكومه ماعندنهاش فلوس باش تبني مطار…..
    مهزله!!!!!!!
    رحم الله ليبيا.

    رد

  • المثل القايل
    العربه قبل الحصان……ام الحصان قبل العربه…..
    تي وينه المطار أليي تحكي عليه……عقاب براكه ومربط كلب…….علي خاطر الحكومه ماعندنهاش فلوس باش تبني مطار…..
    مهزله!!!!!!!
    رحم الله ليبيا.

    رد

  • المثل القايل
    العربه قبل الحصان……ام الحصان قبل العربه…..
    تي وينه المطار أليي تحكي عليه……عقاب براكه ومربط كلب…….علي خاطر الحكومه ماعندهاش فلوس باش تبني مطار…..
    مهزله!!!!!!!
    رحم الله ليبيا.

    رد