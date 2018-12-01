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المؤسسة الوطنية للنفط : ملتزمون بخفض الآثار البيئية للمنشآت النفطية والغازي

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ، على أهمية دور اللجان العلمية، التي تقوم المؤسسة بدعمها، في الحد من الآثار البيئية للمنشآت النفطية والغازية المجاورة للمجتمعات المحلية.

وبحسب موقع المؤسسة الرسمي، جاء ذلك خلال لقاء عقد الخميس الماضي مع عميد بلدية المنشية فوزي البرنقي، حيث جدد صنع الله خلال اللقاء، التزام المؤسسة بالعمل مع السلطات والأهالي المحليين لتحديد المشاكل ووضع الحلول لها، وسبل دعمها.

وأطلع الوفد الزائر ممثلي المؤسسة الحاضرين على الظروف المعيشة والمشاكل التي تواجه البلدية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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