الخطوط الليبية تنفي زيادة أسعار تذاكرها، وتؤكد قرب اعتماد الأسعار الجديدة

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية، ما تردد من الأنباء حول زيادة الأسعار في تذاكر السفر، موضحةً أن الذي حصل هو خطاء في منظومة التعريفات الدولية.

وأكدت الشركة، أنها في تواصل مستمر مع الجهات المعنية الآن لمحاولة علاج هذا الخطاء، وفق ما نشر مكتب الإعلام بشركة الخطوط الجوية على صفحته في “فيسبوك”، اليوم السبت.

أما فيما يتعلق بزيادة الأسعار في التذاكر، فقد أشارت الشركة أنها في انتظار اعتماد الأسعار الجديدة من وزارة الاقتصاد ومصلحة الطيران المدني، منوهة إلى أن الأسعار الآن تعدلت.

وكانت شركة الخطوط الجوية الليبية، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادة أسعار تذاكر السفر اعتبارا من يوم الأول من شهر ديسمبر المقبل، موضحا أن هذا الإجراء جاء لعدم استثناء قطاع الطيران من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الخاص بالإصلاحات الاقتصادية للدولة.

وفي وقت سابق طالبت الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة، مجلسي إدارة شركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الإفريقية بوقف العمل بزيادة أسعار تذاكر السفر إلى حين دراستها دراسة كاملة بمشاركة الحكومة ومصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الشركة في بيان لها في 23 نوفمبر الماضي، أن طلب وقف زيادة أسعار التذاكر جاء لبحث مدى استعداد الحكومة ومصرف ليبيا المركزي لتحمل القيمة المضافة لأسعار التذاكر الجديدة.

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