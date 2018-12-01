دعم أوروبي وأممي وإيطالي لـ24 بلدية ليبية بقيمة 50 مليون يورو

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، عن تعاون إيطاليا والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، لتقديم دعم مالي بقيمة 50 مليون يورو لدعم الخدمات الأساسية في 24 بلدية ليبية.

وعقد ممثلين عن إيطاليا والاتحاد الأوروبي وبرنامج الإنمائي ومنظمة اليونيسيف، إضافة إلى ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني يوم الخميس بطرابلس، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج “استعادة الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا”، وفق ما ذكرت البعثة الأوروبية في بيانها أمس الجمعة.

ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية وقدرة السكان الأكثر ضعفاً في 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا، ويمتد هذا البرنامج لثلاث سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 50 مليون يورو في إطار صندوق الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا، بحسب البيان.

وأوضح البيان، أن البرنامج يستهدف البلديات الأكثر تضررا من تدفقات الهجرة وعمليات النزوح للسكان الليبيين، وينفذ بشكل مشترك من قبل المفوضية الأوروبية وإيطاليا بالتنسيق الوثيق مع حكومة الوفاق الوطني ومع السلطات الوطنية والبلدية الأخرى ذات الصلة.

وأشار البيان، إلى أن البرنامج “استعادة الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا” يتم تنفيذه من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بميزانية قدرها 22 مليون يورو، و18 مليون من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى عشرة ملايين يورو من منظمة اليونيسيف.

وقد اجتمعت السلطات الليبية والشركاء المنفذون لمناقشة الفرص للاستجابة مباشرة لهذا البرنامج لاحتياجات المواطنين الليبيين من خلال دعم البلديات، ويتمثل الهدف في تعزيز البلديات في توفير الخدمات الأساسية من خلال أعمال إعادة التأهيل، وتوفير المعدات وأنشطة تنمية القدرات، مع التركيز على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي.

ونوه البيان الصادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أن اجتماع اللجنة التوجيهية للبرنامج أعاد التأكيد على الالتزام القوي من جميع الجهات الفاعلة المعنية بدعم الاستقرار الليبي والتعاون الوثيق من أجل مصلحة المجتمعات الليبية.

وأكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو الذي حضر الاجتماع، أن حكومتا ليبيا وإيطاليا بدأتا مناقشة هذه المبادرة البالغة الأهمية منذ أكثر من عام، قائلا: “يسعدني أن أؤكد اليوم أن جميع أعمالنا الشاقة قد آتت ثمارها”، حسب تعبيره.

واعتبر قنصو، أن اللجنة التوجيهية الأولى لهذا البرنامج تعد خطوة مهمة لتأكيد فاعلية الشراكة بين الحكومة الليبية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا لتحسين قدرة السلطات المركزية والمحلية الليبية على تقديم الخدمات الأساسية للسكان، وفق ما نقل البيان.

وأعرب قنصو، عن تطلعهم إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء المنفذين للبرنامج، وبالتحديد الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، لضمان تمكين المجتمعات المحلية في جميع المناطق الليبية من الاستفادة من هذا التعاون المثالي، على حد قوله.

ويعد برنامج “استعادة الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا” هو أكبر برنامج يموله الاتحاد الأوروبي بدعم مباشر لتحسين تقديم الخدمات العامة الرئيسية من قبل البلديات الليبية للمواطنين.

يشار إلى أن أكثر من 670 ألف مواطن في ليبيا يحتجون حاليا إلى المساعدة الإنسانية المتعلقة بمجال المياه والصرف الصحي، كما أثرت الأزمة التي عاشتها البلاد في 267 ألف طالب، بتضرر 489 مدرسة بينها 40 مدرسة دمرت، وفقا لإحصائية دولية.

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