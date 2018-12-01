بالصور ..استئصال كيس مائي خارج جمجمة الرأس لطفلة حديثة الولادة بمركز بنغازي الطبي

العنوان-بنغازي

قام الطاقم الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمركز بنغازي الطبي صباح السبت بإجراء عملية جراحية لطفلة حديثه الولادة تعاني من تشوه خلقي تمثل بكيس مائي خارج جمجمة الرأس

و صرح رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب الاستشاري خالد العوامي ” بإنه من ضمن الحالات الجراحية التي قمنا بمتابعة حالتها اليومية وتشخيصها من بعد إجراء الفحوصات الطبية وصور الأشعة تقرر استئصال الكيس الملتصق بالجمجمة مع وجود جزء من الأنسجة الدماغية داخل الكيس ولحجم الكيس كان سبب بعرقلة حركه المخ وسنقوم باستئصال الكيس بدون التأثير على الأنسجة مع ترميم العطب بجمجمة الطفلة الذي أدى إلى بروز ذلك الكيس

من جانبها قالت الدكتورة هناء المجبري جراحة المخ والأعصاب إن قسم جراحة المخ والأعصاب يستقبل من حالتين إلى ثلاثة حالات تشوه خلقي بشكل يومي وإن حالات التشوه الخلقي منها أسفل الظهر بالعمود الفقري أو بالرأس, وحالات التشوه بالعمود الفقري يكون معها ضغط على المخ, وما يخص حالة اليوم كانت عبارة عن وجود جزء من الأنسجة داخل الكيس الخارجي سيتم استئصال الجزء الخارجي واسترجاع الأنسجة لداخل المخ .



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