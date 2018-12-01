الاتحاد الأوربي يختتم برنامجه لدعم المرأة العاملة بالقطاع العام في بلدية مصراتة

ليبيا – اختتم الخميس ، في مدينة مصراتة برنامج تدريب المرأة ، ضمن فعاليات مشروع دعم المرأة الليبية العاملة في القطاع العام المدعوم من الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق.

البرنامج الذي تم بالتعاونمع منظمة (crown agents) بحسب بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا شاركت فيه (70) سيدة من (17) قطاع عام في البلدية بالتنسيق ومكتب العمل والتأهيل بالمدينة وبالتعاون مع المجلس البلدي مصراتة وعدد من المؤسسات .

امتد البرنامج التدريبي لمدة 8 أيام بمعدّل 5 ساعات يومياً ، وقام بتنفيذه ثلاث مدرّبات متخصصات مع عدد من الميسرات المتمكنات.

ويهدف البرنامج إلي التطوير الذاتي للمرأة وتمكينها من خلق بيئة متوازنة بين حياتها العملية والشخصية ، وتزويدها بالمعارف والخبرات والمهارات التي من شأنها أن تعزز دورها في المجتمع.

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