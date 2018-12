المتوسط:

شدَّد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي عميد، محمد فتح الله، على ضرورة تأمين المرافق الحيوية ومؤسسات الدولة بالمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير الإدارة العامة للأمن المركزي اليوم السبت بمقر الإدارة بطرابلس بمدراء الفروع والمكاتب بالمنطقة الجنوبية.

وخلال الاجتماع، تمَّ مناقشة تأمين المحطة الغازية أوباري الكهربائية وكيفية تأمينها والصعوبات التي تواجها.

الجدير بالذكر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة الأمنية الموضوعة من قبل وزارة الداخلية لحماية المرافق والأهداف الحيوية بالمنطقة الجنوبية.

كما تم مناقشة، أيضاً سبل دعم الفروع والمكاتب بالمنطقة الجنوبية, وتأهيل عناصرها عن طريق برامج تدريبية للرفع من كفاءتهم لأداء مهامهم المنوطة بهم على الوجه الصحيح.

The post «العامة للأمن المركزي» تُشدد على تأمين المرافق الحيوية بالمنطقة الجنوبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية