الأمن المركزي يناقش سبل تأمين محطة أوباري الغازية

ناقش مدير الإدارة العامة للأمن المركزي محمد فتح الله، السبت، مع مديري الفروع والمكاتب بالمنطقة الجنوبية، سبل تأمين محطة أوباري الغازية، والحد من الصعوبات التي تواجه تشغيلها.

وشدد فتح الله، خلال الاجتماع، على ضرورة تأمين المرافق الحيوية ومؤسسات الدولة بالمنطقة الجنوبية، ودعم الفروع ومكاتب الجهاز فيها، وتأهيل الأفراد من خلال برامج تدريبية ترفع من كفاءتهم في أداء واجبهم.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أعلن، مطلع نوفمبر الماضي، إطلاق الحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب الليبي، بإشرافه شخصيا، وهي ترتكز على ثلاثة محاور: الأمن والخدمات والوضع الاجتماعي.

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