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القيادة العامة تنفي وجود المشير حفتر فى عمّان

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – نفى مصدر مسؤول رفيع المستوى بالقيادة العامة للقوات المسلحة وجود المشير خليفة حفتر فى العاصمة الأردنية عمّان كما أكد بأن جدول أعماله لا يتضمن أي زيارة للأردن خلال هذه الأيام .

وقال المصدر وهو مسؤول بمكتب المشير حفتر ،  فى حديث لـ المرصد بأن ماتداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي عن وجود القائد العام فى عمّان عاصمة المملكة الأردنية للقاء فايز السراج غير صحيح تماماً .

وأضاف بأن المشير يتواجد فى مقر عمله بالقيادة العامة فى منطقة الرجمة ببنغازي وقد إجتمع صباح اليوم السبت مع مسؤولي الكلية العسكرية لمتابعة مستجدات أوضاعها وكذلك سير عملية التدريب .

وأكد بأن حفتر قد تابع اليوم السبت مجريات الماراثون العام الذي أجراه طلبة الكلية العسكرية فى بنغازي كما سيعقد فى وقت لاحق من اليوم إجتماعين أمنيّين حول وضع الجنوب .

يشار إلى أن السراج كان قد وصل بعد عصر اليوم رفقة وفد من حكومته إلى العاصمة عمّان فى أول زيارة عمل رسمية له منذ تقلده لمنصبه أواخر سنة 2015 .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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