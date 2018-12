«وزراء الوفاق» يُنظم ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي

المتوسط:

نظم مكتب التنمية البشرية بديوان مجلس الوزراء، والمركز الوطني لدعم القرار، وبإشراف إدارة الدراسات والتدريب بمصلحة التخطيط العمراني، ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي، حيث اختتمت أول أمس الخميس الموافق 29/11/2018 أعمال الورشة، التي أقيمت لمدة 4 أيام بمقر ديوان المصلحة.

وقد استهدفت الورشة، القياديين بالمصلحة من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام و المكاتب، وقدمها كل من الدكتور مروان أرحومة، والدكتور خالد عاشور من مركز دعم القرار، بحضور أيمن عاشورمن مركز دعم القرار، ومبروك عريبي من ديوان رئاسة الوزراء.

وفي ختام الورشة، ألقى رئيس لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني فرج اللافي، كلمة ترحيب وشكر للحضور، كما قدم الثناء للمحاضرين علي الجهود المبذولة من أجل النهوض بالقطاع العام والمساعدة في رفع قدراته، ودعمه، داعيا إلى عقد مزيد من هذه الورش و الدورات.

