الآغا: هناك عزوف كبير للتجار عن فتح الاعتمادات مقارنة ببداية انطلاق الإصلاحات

ليبيا – قال رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء إن الوضع الحالي للاصلاحات داخل المصارف يشهد عزوف كبير وملحوظ للتجار عن فتح الاعتمادات مقارنة ببداية انطلاق الإصلاحات.

الآغا أرجع ذلك العزوف وفقاً لتدوينة له نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إلى خوف التجار من تخفيض قيمة الرسوم في الأيام القادمة وعدم وضوح خطة او تواريخ محددة للتخفيض.

وفيما يتعلق بالحوالات لغرض الدراسة والعلاج أشار إلى أن معظم المصارف لم تنفذ اي حوالة نتيجة لأن القيمة تحول لصالح المستشفى أو الجامعة وبالتالي المواطن لايستطيع بيعها أو المتاجرة بها كما هو الحال في مخصص 10,000 دولار للأفراد.

وأضاف أنه من أسباب عدم تنفيذ المصارف لأي حوالة هو ارتفاع سعرها وعجز المواطن الذي يرغب في العلاج خارج ليبيا الذي من واجب الدولة توفير العلاج له سواء داخل ليبيا او خارجها كما هو حال المواطنين الذي يرغب في تغطية نفقات الدراسة لابنائهم خارج ليبيا على نفقتهم الشخصية في حين أن هناك آلاف الذي يدرسون خارج ليبيا على نفقة الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية