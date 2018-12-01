انخفاض أسعار الذهب تزامنا مع انخفاض سعر صرف الدولار بالسوق السوداء

العنوان-ليبيا

سجلت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية انخفاضا ملحوظا تزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حيث سجل سعر كسر الذهب عيار 18 سعر 141 دينار للجرام الواحد أما سعر كسر الذهب عيار 21 فسجل سعر 166 دينار للجرام وفيما يخص سعر كسر الذهب عيار 24 فسجل هو الآخر سعر 188 دينار للجرام الواحد فيما وصل سعر كسر الفضة الى 1.7 دينار للجرام.

يذكر أن أسعار صرف العملات الاجنبية قد انخفضت أمام الدينار الليبي بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين حيث وصل سعر صرف الدولار مع ختام تعاملات هذا الاسبوع 5.09 دينار للدولار الواحد.

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