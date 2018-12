مركز «الدراسات الاستراتيجية» بتونس يُنظم ندوة بشأن الأزمة الليبية

المتوسط:

قام مركز الدراسات الاستراتيجية «وحدة الشأن الليبي»، مساء أمس الجمعة في دولة تونس، بتنظيم ندوة سياسية حوارية حول الأزمة الليبية والصراع الدولي، حيث شارك فيها باحثون ليبيون وتونسيون وناشطين سياسين.

وتناول الباحثون والعديد من الناشطين السياسيين ملف الأزمة الليبية والصراعات الدولية التي ساهمت في تعقيد الحلول، إلى جانب الصراعات والتجاذبات السياسية في ليبيا، التي أجلت الوصول إلى حلول عملية تنهي الصراع القائم هناك.

