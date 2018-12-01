عقيلة صالح يدعو للإسراع بتشكيل رئاسي جديد

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لجنتي الحوار إلى سرعة إتمام إجراءات تشكيل المجلس الرئاسي.

وبحسب بيان لمستشار الرئيس فتحي المريمي، قال إن صالح طالب لجنتي الحوار بالانتهاء من تشكيل المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين، وذلك حسب ما نص عليه التعديل الدستوري الحادي عشر، واتفاق لجنتي الحوار.

وشدد صالح على ضرورة الاستمرار في العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الترتيبات والاستحقاقات المتبقية، وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومراعاة أن ما جاء في التعديل الدستوري الحادي عشر وخاصة المادة الثانية منه الخاصة بالسلطة التنفيذية والتي لم تعتمد من السلطة التشريعية حتى الآن، وأن توحيد السلطة التنفيذية هو مطلبا وطنيا هاما وعاجلا، وهو ما يستوجب إتمامه لإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي في البلاد.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، سلم رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، وذلك خلال لقائه بمقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

والتقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري برئيس المفوضية العليا للانتخابات السيد عماد السايح بمقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

وقام النويري بحسب بيان ، خلال اللقاء بتسليم قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.

وتم المصادقة على الدستور من قبل رئاسة مجلس النواب عقب انتهاء المجلس من إجراء التعديل الدستوري العاشر لتحصين القانون وعدم مخالفته للإعلان الدستوري، ولينتهي مجلس النواب من الإيفاء بالاستحقاق الدستوري.

وكان مجلس النواب قد أقر خلال جلسة طارئة منتصف شهر سبتمبر/ أيلول قانون الاستفتاء على مشروع الدستور دون تسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى حين إجراء تعديل عاشر على الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس/ آب 2011.

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