بوشناف يتعهد بإنهاء الانفلات الأمني بتازربو

تعهّد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، بإنهاء حالة الانفلات الأمني في بلدية تازربو وتوفر كل الإمكانيات للمنطقة.

جاء ذلك خلال جولة قام بها بوشناف، السبت، في بلدية تازربو، أكد خلالها أن الحكومة المؤقتة ستنتقم من الجماعات الإرهابية التي هاجمت تازربو.

وقال بوشناف إن المناطق التي مر بها أثناء قدومه لتازربو وضعها صعب جدا، وأضاف “نتألم لما حصل في تازربو التي كانت في كل الحقب خط الدفاع الأول”.

وأشار إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه ما حصل، إلا أنها تعاني من قلة الإمكانيات حيث لم تتقاضى درهما واحدا من دخل النفط خلال السنوات الـ4 الماضية.

ولفت وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إلى أن جميع المدن الليبية عانت من الإرهاب إلى أن قام الجيش الوطني بمهمته التاريخية في التصدي للإرهاب.

يُشار إلى أن مديرية أمن تازربو قد تعرّضت في الـ23 من نوفمبر الجاري إلى هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

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