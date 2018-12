شرطة شحات تقبض على تشكيل عصابي متخصص في السرقة بالإكراه

المتوسط:

قام عناصر مركز شرطة شحات، اليوم السبت، بإلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة العمالة الوافدة المقيمة بالمدينة.

وأفاد مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن شحات حسن أبوكريم أن عناصر الشرطة تمكنوا من ضبط مرتكبي واقعة سرقة 5 آلاف دينار ومسروقات أخرى من بعض العمالة الوافدة، موضحًا أن مركز شرطة شحات تلقى بلاغا من بعض العمالة المقيمين في حدود اختصاص المركز يفيد بأنهم تعرضوا للسرقة.

وأشار مدير مكتب الإعلام، إلى أنه من خلال الاستدلال معهم تم على الفور تكليف أعضاء التحريات لجمع المعلومات اللازمة والتحري عن الفاعل لضبط مرتكبي الواقعة والعمل على إعادة المسروقات.

