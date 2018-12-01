«السراج» يصل عمّان في زيارة رسمية

المتوسط:

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الأردنية عمان على رأس وفد يضم عدد من كبار مسؤولي الدولة في زيارة رسمية للأردن يجتمع خلالها مع العاهل الاردني الملك عبدالله ابن الحسين ويجري محادثات مع معالي رئيس الوزراء السيد عمر الرزاز .

وكان في استقبال السراج لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري دولة الدكتور عمر الرزار رئيس الوزراء الاردني، والسادة وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس بعثة الشرف، والخارجية، وشؤون المغتربين، والمياه والري، و العمل، والعدل، و الدولة للشؤون القانونية، والدولة لشؤون الاعلام ، و محافظ العاصمة عمان ، و مدير شرطة العاصمة، وقائد السرب الملكي.

كما كان في الاستقبال سفير دولة ليبيا لدى المملكة الاردنية الهاشمية وأعضاء السفارة الليبية في عمان

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