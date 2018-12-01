عبدالمولى: البرلمان لم يقر بعد قانون الميزانية وقانون الأستثمار العسكري

ليبيا – نفى عضو مجلس النواب عبدالنبي عبدالمولى أن يكون أعضاء مجلس النواب قد صوتوا على قانون الميزانية أو قانون الأستثمار العسكري ، قائلاً :” قد يكون هذا تم في المرابيع والصالونات لكنه لم يتم في جلسة لمجلس النواب”.

عبدالمولى أكد في تصريح لقناة ليبيا الخميس تابعته المرصد على أنهم تواجدوا طيلة يوم الثلاثاء بمبنى البرلمان منذ الصباح وحتى صلاة المغرب وبأن النقاش كان دائراً بخصوص تضمين الاتفاق السياسي وقانون الاستفتاء ولم يتم مناقشة أي شيء غير ذلك.

وقال بأن موضوع مناقشتهم للميزانية أمر غير صحيح وعاري عن الصحة ويعد تدليس على مجلس النواب وإرادة الأعضاء ، مؤكداً بأنه لم يكن هناك جلسة لإقرار الميزانية وأنه يتحدى باحضار شريط مسجل يثبت بأن النواب صوتوا بالعدد الكافي لإصدار ميزانية .

وأوضح عبدالمولى بأن قانون الأستثمار العسكري قدم من قبل القوات المسلحة ، مبيناً بأن اوضاع البلاد غير المستقرة تلزمهم بحث قوانين وآليات الأستثمار وأنهم قاموا باستدعاء رئيس الوزراء عبد الله الثني ومحافظ المركزي لمناقشة بعض البنود المتعلقة بالمشروع وأضاف بأن هناك من يحاول إصدار القوانين من أجل مصالحه الشخصية .

وكشف عضو مجلس النواب بأن المكتب الإعلامي بالمجلس والنائب الثاني إحميد حومة هم المسؤلين عن الإعلان عن إقرار الميزانية ، متهماً اياهم بالتواطؤ مع الحكومة لتمريره وإصدار قانون الميزانية وأن ذلك غش وتدليس وخداع لليبيين حسب تعبيره.

عبدالمولى أضاف بأنهم أعدوا قانوناً للأستثمارات العسكري لنهب الأموال الليبية حسب قوله ، معتبراً بأن الوقت غير مناسب لهذا القانون وأنهم عليهم الانتظار حتى يتم توحيد الجيش وتسقر البلاد وحينها سيصدرون قانون للإستثمار العسكري وبقانون فعلي وحقيقي ومدروس من جهات الأختصاص.

وحمل مسؤولية تأخر إصدار ميزانية سنة 2018 إلى وزير المالية الذي أحالها في شهر 8 وتمت مناقشتها حينها وإرجاعها لوجود بعض الملابسات ، معتبراً إقرار ميزانية سنة 2018 عليه إشارات إستفهام.

ولفت عضو مجلس النواب أن الحكومة المؤقتة تترفع عن مجلس النواب وترفض اللقاء به ، مضيفاً بأن رئيس الحكومة يمارس صلاحيات مجلس النواب يقيل وزراء ويكلف أخرين دون الرجوع لأحد وأن نواب المنطقة الغربية لم يعينوا وزيراً واحداً بل تم تعيينهم من جهات أخرى.

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