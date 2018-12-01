السعيدي: إعتماد ميزانية الحكومة المؤقتة تم في غرف مظلمة

ليبيا – بيّن عضو مجلس النواب علي السعيدي أن قضية اعتماد ميزانية الحكومة المؤقتة في 2018 لم يتم عرضها على مجلس النواب لغرض اعتمادها بل عرضت منذ فترة طويلة حيث كان هناك تحفظات على بعض الأرقام مما إستعدى مطالبة رئيس الوزراء ووزير المالية بالحضور إلى البرلمان لتوضيح وتعديل بعض البنود.

السعيدي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “ملفات إقتصادية” الذي يذاع على قناة “ليبيا ” الخميس وتابعته صحيفة المرصد إن مطالبات البرلمان لم تتحق ولم يحضر لهذه اللحظة رئيس مجلس الوزراء أو وزير المالية، مضيفاً”كانت هناك جلسة منقولة على الهواء مباشرة برئاسة النائب الثاني و تم مناقشة الميزانية وبكل أسف ما حصل الأمس شيء غير مرضي ولن نبقى مكتوفي الأيدي سنتجه للقضاء ونحاسب من قام بالتزوير”.

ووجه أصابع الإتهام بشأن عملية التزوير للنائب الاول و الثاني بالمجلس أو رئيس مجلس النواب، مؤكداً على أنه ما حدث هو تدليس كلي وليس جزئي بحق اعضاء مجلس النواب فالكثير يتحدث أن هناك اعتماد على الرغم من عدم عقد جلسة إطلاقاً.

وتابع قائلاً :” طلبنا من رئيس الحكومة الحضور لنعتمد ميزانية 2018 لا بد لنا أخذ الحساب الختامي لميزانية 2017 فلدينا تقرير من ديوان المحاسبة يفيد بوجود تجاوزات كبرى على الحكومة المؤقتة التي تجاوزات وأهدرت المال على سبيل المثال كديوان المحاسبة عام 2017 وردت فيه صرف أموال دون إذن السلطة التشريعية”.

وأضاف :” أنه تم تخصيص 64 مليون دينار منها 10 مليون لرئيس الوزراء و نفس المبلغ للجهات العامة، صدر قانون ميزانية مخالف للمادة 11 للقانون المالي للدولة لأن للأسف رئيس الوزراء لا يملك الصلاحية لتخصيص الاموال المقررة بقانون الميزانية إنما يعتمد الميزانية ليتم مراقبتها من السلطة التشريعية وهناك قرارات تلتزم بها لفترة لاحقة لكن تم تجاوزها”.

السعيدي أعرب عن أسفه إزاء إعتماد الميزانية في غرف مظلمة خاصة وأنه متبقي لنهاية العام الحالي ما يقارب الـ30 يوم، معتبراً أن ذلك يدل على وجود خرق واضح لقانون الميزانية أو ربما توزيعها وسرقتها الأمر الذي لن يتم السكوت عنه.

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