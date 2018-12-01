قدورة : لو تم الطعن في التعديل الدستوري الذي أجراه البرلمان سنعود إلى المربع الأول

ليبيا – إعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عبدالقادر قدورة أن قانون الاستفتاء الذي أقره مجلس النواب مطلوب من الناحية الدستورية، مؤكداً على أنه لبّى الشرط الدستوري وهو إصدار قانون الاستفتاء وإتاحة الفرصة للشعب الليبي للاستفتاء على مشروع الدستور المطروح.

قدورة أشار خلال إستضافته عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الخميس وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن عدد الحضور في جلسة مجلس النواب هي النقطة الوحيدة التي فيها خلل لأن الإجراءات الأساسية يجب أن تكون منضبطة ومحكمة ، لافتاً إلى أن الجميع إعتاد على العمل باستمرار في الجانب الإجرائي بنوع من المرونة والخلل.

وأعرب عن تمنياته بعد الخروج بقانون الاستفتاء أن يتمكن الجميع من استخدامه وتحقيق النتائج المرجوة منه ، مضيفاً :” لم يضبط العدد فكل أحد يأتي يعطي رقم أخر ومن الممكن اعتدوا بالأرقام التي اتى بها رئيس اللجنة التشريعية أعتقد انها الاساسية في الكلام الذي حصل واتحفظ على تفسير الاختلاف بالأرقام إن أخذنا بالاعتبار من توفي ومن هم خارج البلاد في إجازة، كيف يؤخذ بالاعتبار عدد لا يشمل كل أعضاء الهيئة التأسيسية”.

وأكد على أن التشكيك في الجلسة من الناحية الإجرائية يسيء للقانون لأن الإجراء أساسي في هذه المسائل فيجب الاهتمام بالجانب الإجرائي بجميع التصرفات، معتقداً أن إصدار قانون الاستفتاء قبل أشهر من إجراء التعديل الدستوري الأخير أمر غير قانوني.

قدورة عبر عن إستغرابة من تصرفات مجلس النواب في بعض النقاط فهناك سرد تاريخي وأمور أخرى لا يتفق معهم عليها، منوهاً إلى أن تمنياتهم كانت أن تكون تصرفات مجلس النواب محكمة أكثر لكي تتفق مع روح القانون.

وأبدى تخوفه من احتمالية اللجوء للمحكمة العليا للطعن بقانون الإستفتاء الأمر الذي سيعيد المشهد للمربع الأول فهناك بعض الافراد هدفهم دفع الأمور للتأزم بدلاً من الخروج بإتفاق تام يبعث الطمأنينة في قلوب المواطنين عوضاً عن تقديم كل ما يبعث الخوف و القلق في نفوسهم، مشدداً على أن الهيئة التأسيسية دفعت بالأمر لمجلس النواب عن طريق قانون الإنتخاب و الإصرار على قانون الاستفتاء مما جعل الوضع يتأزم.

وإستطرد حديثه مضيفاً:”50 %و الثلثين هذه كلها مظاهر عدم ثقة في ليبيا كل شخص خائف من الأخر هؤلاء الليبيين من أين يعرفون هذه القضايا من الناس الذين كلفوا بوضع الدستور و كلفوا بعمل السلطة التشريعية التي اصبحت ادوات لإثارة كل المسائل التي تدفع ببذر الشقاق و عدم الثقة بين الليبيين، عندما نقول 52% من كل إقليم و بعدها يأتي ليقول نخرج بالثلثين شخصياً لا أرى الفائدة من وجود موضوع الثلثين ولا أعتقد أن هناك حاجة لوضع قاعدة الثلثين مرة أخرى فلماذا وضعوا المعايير ومن ثم وضعوا معيار الثلثين وربما يقولون لأنه منصوص عليه بالإعلان الدستوري”.

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اعتقد أن الموضع معقد فالبعض يعتبر أنه من الممكن التعديل على هذه المسودة في إي وقت لكن المادة 195تنص على أن المسودة محصنة لمدة 5 سنوات أي لا يجب المساس بها ولتعديلها يجب أن ياتي المقترح من الرئيس ويوافق عليه مجلس النواب و الشيوخ ومن ثم يطرح على الاستفتاء، مؤكداً على أنه في حال أقر الشعب الليبي هذه المسودة كدستور لا يجوز التجرؤ وتعديلها.

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