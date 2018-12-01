منظمة حقول حرة تقوم بمسح لدراسة مستوى التلوث من مخلفات الحرب في مدينة تاورغاء

ليبيا – اعتمدت مؤسسة حقول حرة المعنية بنزع الألغام ومخلفات الحروب في ليبيا ثلاث فرق لتوعية من مخاطر الالغام ومخلفات الحرب في كل من مدينة يفرن ومدينة الأصابعة ومدينة غريان في الجبل الغربي .

المنظمة ثمنت بحسب تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تابعتها المرصد دور المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحرب للتوعية من هذه المخاطر .

كما عملت المنظمة وبموافقة المركز الليبي على القيام بمسح غير تقني في مدينة تاورغاء للحصول على بيانات عن مستوى التلوث من مخلفات الحرب في الوقت الحالي ، مبينةً بأن العملية تتم في إطار دعم إزالة التلوث وتسهيل عودة المهجرين وإعادة تأهيل المدينة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية