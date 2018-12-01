الخيالي : كل المشاكل الخدمية في مدينة سبها مرتبطة بالأمن

ليبيا – أرجع عميد بلدية سبها حامد الخيالي قضية نقص العناصر الأمنية بمديرية أمن سبها إلى تقاعد عدد كبير من الأفراد لأسباب مختلفة ولتقاعص الخريجيين الجدد عن العمل لعدم دفع مرتباتهم ، مؤكدا بأن العدد الحالي لا يكفي لتأمين المدينة .

الخيالي طالب في تصريح لقناة ليبيا الجمعة تابعته المرصد بدفع المرتبات والدفع بالخريجين الجدد لملئ الفراغ القائم ، مع ضرورة وجود فعلي للجيش حتى تتمكن دوريات الأمن من أداء مهامها والتواجد في الشارع .

وأكد على أنهم مع أي حراك سلمي يخدم الوطن ويقف مع وجود جيش وشرطة في المدينة ، مبيناً بأنهم على خلاف مع بعض النشاطات التي تطال الأملاك العامة والشخصية والتعدي على الأخرين .

وأشار الخيالي إلى أهمية وجود حكومة واحدة وجيش موحد تحت إدارة وقيادة معلنة ومعروفة للإسهام في حماية الحدود ووقف استنزاف الثروات ، مؤكداً على أن وجود العصابات والجماعات الأرهابية سببه الأنقسام السياسي والفراغ القائم الذي يتيح لهم ممارسة عنفهم وإرهابهم وتعديهم على الاراضي الليبية وقراها وخطف أبنائها دون رادع.

وكشف عميد بلدية سبها على أن مشكلة الصرف الصحي لازالت قائمة وبأن السبب الرئيسي هو التعدي على الممتلكات العامة وسرقتها وبأن محطة التنقية الحديثة والتي لم تستخدم بعد تمت سرقتها بالكامل وما تبقى منها غير صالح لتشغيلها وبأنه حتى تركيب المضخات لم يعد يجدي لأنها تسرق مباشرة ، مشيراً إلى أن حل أي مشكلة خدمية في الجنوب مرتبط بحل المشكلة الأمنية ، مع ضرورة توعية المواطنين لخطورة الموقف فيما يتعلق بالصرف الصحي وأنتشار الأمراض والتلوث المترتب عنه .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية