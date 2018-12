أهالي خليج سدرة يشتكون من تردي خدمات الهاتف المحمول

المتوسط:

اشتكى عدد من أهالي بلدية خليج السدرة، من تردي خدمات الهاتف المحمول خلال هذه الأيام.

وقال أحد الأهالي، إن المشكلة تشمل عددًا من المناطق بالبلدية، إذ يظهر تردي الاتصالات بمنطقة بن جواد وكذلك بمنطقة أم القنديل ومنطقة أبو سعده ومنطقة التسعين.

وأضاف، أن الضعف في تغطية شبكة ليبيانا، وتذبذب في خدمة المدار سببت لهم العديد من المشاكل وأهمها صعوبة التواصل فيما بينهم وتوقف العديد من الأمور المتوقفة على الاتصالات.

