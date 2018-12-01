الداخلية: شركة البريقة تؤكد توفر البنزين

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، المواطنين لعدم التزاحم على محطات الوقود عرقلة في حركة السير داخل الطرقات العامة.

وقالت الوزارة، بحسابها في “فيسبوك”، إنها تواصلت مع شركة البريقة لتسويق النفط، والتي أكدت بدورها أن مخزون المحروقات بمستودعاتها جيد جدا وعمليات الإمداد والتزويد طبيعية.

وأضافت أن الناقلة “أنوار ليبيا” وصلت أمس إلى ميناء طرابلس البحري وعلى متنها حمولة تقدر بحوالي 32 مليون لتر من وقود البنزين، وتم البدء في تفريغ حمولتها بالتوزيع المباشر على شركات التوزيع ومحطاتها صباح اليوم.

وذكرت “الداخلية”، أن شركة البريقة تطمئن كافة المواطنين بأن وقود البنزين متوفر بمعظم خزاناتها وعمليات التزويد على المحطات مستمرة بشكل اعتيادي.

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