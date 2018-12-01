السراج يصل عمّان في زيارة رسمية

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مساء السبت إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزار، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وقال مكتب رئيس المجلس الرئاسي الإعلامي، إن السراج سيجتمع مع ملك الأردن عبدالله ابن الحسين، بالإضافة إلى إجراء محادثات الرزاز.

وأشار المكتب إلى أن السفير الليبي لدى الأردن وأعضاء السفارة الليبية في عمان، كانوا في الاستقبال، حيث انتقل السراج والوفد المرافق له بعد انتهاء مراسم الاستقبال إلى مقر إقامته، حيث ستبدأ المباحثات الرسمية صباح الأحد.

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