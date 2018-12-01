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إجراء عملية جراحية طبي طبرق يجري عملية دقيقة لطفل طعن بسكين

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 01 ديسمبر 2018 (وال)- نجح فريق طبي بمركز طبرق الطبي اليوم السبت، في إجراء عملية جراحية طارئة لطفل طعن بسكين نتج عنه خروج الأمعاء خارج البطن  .

وأكد أحد الأطباء المشاركين في هذه العملية الدكتور أحمد فرج ياسين – لمكتب الإعلام بالمركز – أن العملية أجريت في وقت مستعجل ووقت قياسي، موضحاً أن الطفل يبلغ من العمر ” 10 سنوات” .

يُشار إلى أن العملية الجراحية التي أجريت للطفل شارك فيها طاقم طبي الأطباء : ميكولا، الدكتور أحمد فرج ياسين، إلى جانب الطاقم الطبي والتمريض المصاحب . (وال- طبرق) ر ت

 

 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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