بيكر يُشيد بارتفاع إنتاج النفط الليبي

أعرب سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، عن تفاؤله بعودة الاستقرار إلى ليبيا قريبا، تزامنا مع عودة إنتاج النفط إلى مستوياته المعهودة على الرغم من الظروف الصعبة والخروقات الأمنية التي تحدث من حين إلى آخر.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع بيكر في مقر المؤسسة، الأربعاء الماضي، حيث بحث الجانبان جهود المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة في مكافحة تهريب الوقود ومشتقاته.

ووفق ما نشرت المؤسسة بموقعها الإلكتروني، فقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركات البريطانية في مجال تطوير قطاع النفط والغاز والاستثمار في هذا المجال.

من جهته، قال صنع الله إن نجاح المؤسسة في رفع الإنتاج والمحافظة على مستوياته يتوقف على تحسن الظروف الأمنية بالمنشآت النفطية.

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