السراج يصل العاصمة الاردنية عمان فى أول زيارة عمل رسمية له منذ توليه منصبه

ليبيا – وصل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم السبت إلى العاصمة الأردنية عمان على رأس وفد يضم عدد من كبار مسؤولي حكومته في زيارة رسمية للأردن يجتمع خلالها مع العاهل الاردني الملك عبدالله ابن الحسين ويجري محادثات مع رئيس الوزراء السيد عمر الرزاز.

وكان في استقبال السراج لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري بحسب مكتبه الاعلامي رئيس الوزراء الاردني عمر الرزار و محافظ العاصمة عمان ، ومدير شرطة العاصمة، وقائد السرب الملكي وسفير ليبيا لدى المملكة الاردنية الهاشمية وأعضاء السفارة الليبية في عمان.

وجرت للسراج مراسم استقبال رسمية وتوجه بعدها إلى المقصورة الملكية في استراحة قصيرة قبل ان يتوجه والوفد المرافق له إلى مقر اقامته بالعاصمة عمان حيث ستبدأ المباحثات الرسمية صباح يوم الغد الأحد.

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