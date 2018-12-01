دولة رئيس مجلس الوزراء يودع مائه متدرب تم ترشيحهم لدورة تدربية بجمهورية مصر العربية في مجال الملاحة الجوية

الأبرق 01 ديسمبر 2018 (وال) – ودع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، رفقة كلاً من رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبد القادر، وورئيس مصلحة الطيران المدني السيد عبد الحميد البرعصي، ورئيس مصلحة المطارات السيد أمحمد الأطرش، وكل الطاقم الأداري بمطار الأبرق الدولي، مائه متدرب تم ترشيحهم لدورة تدربية بجمهورية مصر العربية .

وقال الناطق باسم الهيأة العامة للمواصلات بالحكومة المؤقتة أحمد الشلبى إن الغرض من إرسال هذه الدفعة، الذين تم ترشيحهم بعد امتحانات قبول من قبل مصلحة الطيران المدني لأخذ دورة تدريبية في مجال الملاحة الجوية، وأسس السلامة الجوية وغيرها من الاختصاصات المتعلقة بالملاحة الجوية وما يتبعها؛ وهم من مختلف المدن الليبية .

ونوه الشلبى – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إلى أن رئيس مصلحة الطيران المدني السيد عبد الحميد البرعصي رافق المتدربين شخصيا لجمهورية مصر العربية لإتمام إجراءاتهم هناك . (وال – الأبرق) أ ف / ع ع

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