اخبار ليبيا الان

الجارديان : طرابلس ترزح تحت رحمة المليشيات وتغرق في الفوضى والفساد

تم النشر منذُ 12 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-لندن

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا حول الأوضاع الأمنية في طرابلس بعد الحرب الأخيرة التي شهدتها الضواحي الجنوبية للمدينة .

وفي وصف الصحيفة للمشهد بعد هذه النزاعات المسلحة  جنوب طرابلس قالت :”هناك منازل محطمة وشوارع مليئة بالركام تتخللها الدبابات المنفجرة والصواريخ التي تركت أثناء القتال في سبتمبر الماضي” .

وقالت الجارديان :” إن البعض يقارن طرابلس بالطابع الميليشياوي مع شيكاغو في زمن آل كابوني ،  وأردفت هذه المقارنة خاطئة: لم يحصل آل كابوني مطلقا على المدفعية الثقيلة.

و وأوضح المقال أنه بعد سبع سنوات من خلع معمر القذافي وقتله في ثورة فبراير، دخلت ليبيا  إلى نوع جديد من الاستبداد ،  حيث لم يعد يوجد دكتاتور واحد ، بل العشرات ، متمثلين في قادة  الميليشيات ذاتها التي هزمته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك