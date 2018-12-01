الجارديان : طرابلس ترزح تحت رحمة المليشيات وتغرق في الفوضى والفساد

العنوان-لندن

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا حول الأوضاع الأمنية في طرابلس بعد الحرب الأخيرة التي شهدتها الضواحي الجنوبية للمدينة .

وفي وصف الصحيفة للمشهد بعد هذه النزاعات المسلحة جنوب طرابلس قالت :”هناك منازل محطمة وشوارع مليئة بالركام تتخللها الدبابات المنفجرة والصواريخ التي تركت أثناء القتال في سبتمبر الماضي” .

وقالت الجارديان :” إن البعض يقارن طرابلس بالطابع الميليشياوي مع شيكاغو في زمن آل كابوني ، وأردفت هذه المقارنة خاطئة: لم يحصل آل كابوني مطلقا على المدفعية الثقيلة.

و وأوضح المقال أنه بعد سبع سنوات من خلع معمر القذافي وقتله في ثورة فبراير، دخلت ليبيا إلى نوع جديد من الاستبداد ، حيث لم يعد يوجد دكتاتور واحد ، بل العشرات ، متمثلين في قادة الميليشيات ذاتها التي هزمته.

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