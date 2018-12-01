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إجراء “17” عملية جراحية للقلب المفتوح لعدد من أطفال بمركز طبرق الطبي

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 01 ديسمبر 2018 (وال)- نجح فريق طبي أجنبي وليبي في إجراء عدد “17” عملية جراحية للقلب المفتوح للأطفال بمركز طبرق الطبي .

وذكر  مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي، أن من بين العمليات التي أجريت لطفلة عائشة عبد السلام وتبلغ من العمر سنتين، حيث أجريت لها عملية تصليح كامل رباعية “فالوت” .

وأضاف المكتب أن الفريق الطبي الأجنبي الليبي تمكن من إجراء عملية  لطفل سليمان ويبلغ من العمر خمسة أشهر، حيث أجريت له عملية ربط شريان رئوي رئيسي . (وال- طبرق) ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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