إجراء “17” عملية جراحية للقلب المفتوح لعدد من أطفال بمركز طبرق الطبي

طبرق 01 ديسمبر 2018 (وال)- نجح فريق طبي أجنبي وليبي في إجراء عدد “17” عملية جراحية للقلب المفتوح للأطفال بمركز طبرق الطبي .

وذكر مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي، أن من بين العمليات التي أجريت لطفلة عائشة عبد السلام وتبلغ من العمر سنتين، حيث أجريت لها عملية تصليح كامل رباعية “فالوت” .

وأضاف المكتب أن الفريق الطبي الأجنبي الليبي تمكن من إجراء عملية لطفل سليمان ويبلغ من العمر خمسة أشهر، حيث أجريت له عملية ربط شريان رئوي رئيسي . (وال- طبرق) ر ت

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