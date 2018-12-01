بعد ترحيب “حفتر” ببقاء “السراج” .. صالح يطالب بسرعة تشكيل المجلس الرئاسي الجديد

أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لجنتي الحوار إلى سرعة إتمام إجراءات تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين حسب ماورد بالتعديل الدستوري الحادي عشر.

وأكد صالح على اتفاق لجنتي الحوار والاستمرار في العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى الوصول الى انتخابات رئاسية وبرلمانية مع مراعاة ما جاء في التعديل الدستوري الحادي عشر المادة الثانية منه، بشأن السلطة التنفيذية غير المعتمدة من السلطة التشريعية .

ونوه رئيس مجلس النواب إلى أن توحيد السلطة التنفيذية هو مطلبًا وطنيًا هامًا وعاجلا لذلك وجب علينا إتمامه لإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي في البلاد .

وكان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أعلن ترحيبه ببقاء فايز السراج رئيسا لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وعاد حفتر من إيطاليا بعد عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء دول الجوار، على هامش اجتماع باليرمو ، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية.

وشارك حفتر في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” على هامش المؤتمر المنعقد حول ليبيا ببليرمو، وحضره رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” والرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، والرئيس التونسي “الباجي قائد السبسي” ، ورئيس الوزراء الروسي “ديمتري ميدفيدف” ووزير خارجية فرنسا “جان إيف لودريان” ووزير الخارجية الإيطالي “إينزو ميلانيزي”.

وتناول الاجتماع، مناقشة كافة القضايا الأمنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وكافة الجرائم العابرة للحدود، وتأمين حدود ليبيا مع دول جوارها.

وأثارت الصورة التي جمعت حفتر والسراج خلال هذا اللقاء ، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي ، بين مؤيد ورافض للمعاني التي قد تؤول إليها.

وتلك الاختلافات بين النشطاء، أعرب البعض من الشارع الليبي استغرابهم بشأنها ، إذ أنها ليست المرة الأولى التي يجتمع خلالها الأطراف الليبية ، حيثُ التقى حفتر والسراج العام الماضي وتصافحا دون أن يطغى على المشهد الليبي أي تغيير يذكر ، بحسب الآراء التي قامت باستطلاعها مراسلة وكالة “أخبار ليبيا 24”.

وناقش اللقاء الذي احتضنته باليرمو، التطورات التي تشهدها ليبيا على أكثر من صعيد ، وما يهدد الجنوب الليبي من مخاطر .

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