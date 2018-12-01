المتوسط:

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة في طرابلس سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، الذي أكد وفقاً للموقع الرسمي التابع للمؤسسة على أهمية دعم المجتمع الدولي والمؤسسات الليبية للمؤسسة الوطنية للنفط بصفتها مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، مشيداً بالمؤسسة ومجلس إدارتها وتصميمها على الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي.

وتناول اللقاء جملة من المواضيع الهامة وعلى رأسها جهود المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة في مكافحة تهريب الوقود ومشتقاته كما تطرق الطرفان الى سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركات البريطانية في مجال تطوير قطاع النفط والغاز والاستثمار في هذا المجال.

وبدوره شدد صنع الله على أن المؤسسة تعمل جاهدة للمحافظة على الانتاج وتطويره بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال ضمن الميزانيات المتاحة، منوهاً إلى أن نجاحها يتوقف ايضاً على عنصر هام للغاية وهو تحسن الظروف الأمنية بالمنشآت النفطية وذلك لحماية العاملين واستمرارية الانتاج.

من جانبه أعرب بيكر عن تفاؤله بعودة الاستقرار إلى ليبيا قريباً تزامناً مع عودة إنتاج النفط إلى مستوياته المعهودة على الرغم من الظروف الصعبة والخروقات الأمنية التي تحدث من حين لآخر.

The post السفير البريطاني يطالب المجتمع الدولي بدعم مؤسسة النفط الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

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