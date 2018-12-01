استئصال كيس مائي خارج جمجمة الرأس لطفلة حديثة الولادة

بنغازي 01 ديسمبر 2018 (وال)- أجرى الطاقم الطبي في قسم جراحة المخ والأعصاب بمركز بنغازي الطبي اليوم السبت، عملية جراحية لطفلة حديثة الولادة تعاني من تشوه خلقي تمثل في كيس مائي خارج جمجمة الرأس.

ونقل مكتب إعلام مركز بنغازي الطبي، قول رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب الاستشاري، خالد العوامي: في تصريح أنه ” بعد إجراء الفحوصات الطبية وصور الأشعة تقرر استئصال الكيس الملتصق بالجمجمة مع وجود جزء من الأنسجة الدماغية داخل الكيس” .

وأوضح العوامي إلى أن حجم الكيس كان سببا في عرقلة حركة المخ، وقال عملنا على استئصال الكيس بدون التأثير على الأنسجة مع ترميم العطب في جمجمة الطفلة الذي أدى إلى بروز ذلك الكيس.

من جانبها أوضحت طبيبة جراحة المخ والأعصاب في مركز بنغازي الطبي، هناء المجبري أن قسم جراحة المخ والأعصاب يستقبل من إثنان إلى ثلاث حالات تشوه خلقي بشكل يومي، وأن حالات التشوه الخلقي منها ما في أسفل الظهر في العمود الفقري أو في الرأس، وحالات التشوه في العمود الفقري يكون معها ضغط على المخ، وبينت أنه في ما يخص حالة اليوم فقد وجدنا أن جزءً من الأنسجة داخل الكيس الخارجي، وسيتم استئصال الجزء الخارجي واسترجاع الأنسجة إلى داخل المخ.

وضم الطاقم الطبي المصاحب لإجراء العملية الدكتورة فاطمة الزوي، والدكتور محمد الزليطني، وطاقم التخدير الدكتور زياد بوزيد، والدكتورة مروة الفرجاني، وفني تخدير رانيا المنقوش، وتمريض العمليات الجراحية في المركز الطبي.

وجاء هذا العمل الطبي الجراحي ضمن خطة توطين العلاج في الداخل التي اتخذتها إدارة مركز بنغازي الطبي.( وال – بنغازي ) س ع / ع ع/ ر ت

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