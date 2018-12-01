بالصور | بتعليمات من المشير حفتر.. وحدات الجيش تشارك في سباق الكرامة وسط بنغازي

ليبيا – إنطلق اليوم السبت بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة سباق الكرامة بمشاركة كل وحدات الجيش في نسخته الأولى في شكل مارثون يجوب شوارع وأزقة وميادين مدينة بنغازي .

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مكتب إعلام القيادة العامة أوضح بأن السباق سار بشكل خاص في الشوارع التي تقع وسط المدينة والتي كانت حصنا للجماعات الإرهابية قبل أن يتم دحرها على يد أفراد القوات المسلحة .

واعتبرت قيادة الجيش بهذا المارثون ببانها برهنت للعالم أن الجيش الليبي هو طوق النجاة ، مبينةً بأن ابناء الجيش في حالة استعداد دائم ولياقة بدنية عالية لدحر أي عدو .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية