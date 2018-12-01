باريس تشتعل مجدداً .. وأصحاب السترات الصفراء”يقتحمون أحد مطاراتها والشرطة تعتقل العشرات 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت رئاسة الوزراء الفرنسية، السبت، وصعد المحتجون إلى أعلى قوس النصر رغم تدابير الشرطة، وارتفع عدد الإصابات بين الأمن والمحتجين إلى 65 شخصًا، فيما اعتقلت الشرطة 160 شخصًا.

وأضرم متظاهرون النيران بعدد من المركبات فى شوارع باريس، وذلك خلال مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجى “السترات الصفراء” الغاضبين من رفع أسعار الوقود في باريس.

وكانت السلطات الفرنسية قد حشدت آلافا من أفراد الشرطة الإضافيين في باريس قبل ثالث مظاهرة ينظمها السبت المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود، في الوقت الذي حذر مسؤولو الأمن من تجدد أعمال العنف.

واتسع نطاق التظاهرات في باريس، على أكثر من محور، ووقعت اشتباكات بين المحتجين والأمن الفرنسي. وعمد المتظاهرون إلى إحراق عدد من السيارات وتحطيم محال تجارية.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

ولأكثر من أسبوعين أغلق محتجو “السترات الصفراء” الطرق عبر فرنسا في احتجاج عفوي وشعبي ضد زيادة ضرائب السولار وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتزايد الاحتجاج وتحول إلى أحد أكبر وأعتى التحديات التي واجهها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهرا.

وقبل أسبوع تجمع آلاف المحتجين، الذين ليس لهم قائد وينظمون أنفسهم إلى حد بعيد عبر الإنترنت، في باريس لأول مرة وحولوا شارع الشانزليزيه إلى ساحة قتال بعد اشتباكهم مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

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