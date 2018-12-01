فخامة رئيس مجلس النواب يدعو لجنتي الحوار بسرعة إتمام إجراءات تشكيل المجلس الرئاسي

طبرق 01 ديسمبر 2018 (وال)- دعا فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى، لجنتي الحوار إلى سرعة إتمام إجراءات تشكيل المجلس الرئاسي؛ من رئيس ونائبين حسب ماورد بالتعديل الدستوري الحادي عشر .

كما دعا فخامته إلى إتفاق لجنتي الحوار والإستمرار في العمل، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حتى الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، مع مراعاة أن ما جاء في التعديل الدستوري الحادي عشر المادة الثانية منه؛ هو بشأن السلطة التنفيذية غير المعتمدة من السلطة التشريعية .

وأكد فخامته على أن “توحيد السلطة التنفيذية؛ هو مطلباً وطنياً هاماً وعاجلاً، لذلك وجب علينا إتمامه لإنهاء حالة الإنقسام المؤسساتي في البلاد”. (وال – طبرق ) س ع / ع ع/ ر ت

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