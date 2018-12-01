الحكومة المؤقتة ترسل 100 متدرب في تخصصات الملاحة الجوية لمصر

استقبل رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، 100 متدرب من مختلف المدن الليبية، وهم الذين تم ترشيحهم من قبل مصلحة الطيران المدني بعد اجتيازهم لامتحانات القبول.

وأوضحت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، أن ذلك جاء اليوم في مطار الأبرق الدولي، لإفادهم وتدريبهم بجمهورية مصر في تخصصات المراقبة الجوية والنقل الجوي وإعلام الطيارين والأمن والسلامة والاتصالات، وذلك للحاجة الماسة لهذه التخصصات في جميع المطارات.

وبدوره حث رئيس الهيئة، محمد عبد القادر، على الاجتهاد بهذه الدورات والعودة إلى البلاد بعد امتلاك خبرة تؤهلهم للاستمرار بأعمالهم في هذه التخصصات. وبعد ذلك، أجرى رئيس الحكومة المؤقتة جولة تفقدية للمشاريع القائمة في مطار الأبرق الدولي للاستعداد لتشغيله بالوضع الطبيعي.

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