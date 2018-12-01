داخلية الوفاق: سجلنا 149 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية خلال شهر أكتوبر فقط

ليبيا – أصدرت وزارة داخلية الوفاق إحصائية مرورية عن شهر أكتوبر 2018 إستعرضت من خلالها حصيلة ضحايا الحوادث المرورية خلال شهر واحد ، مبينةً بأن شهر أكتوبر شهد 114 حادث مروري تسبب في مقتل 149 شخص بحسب بيانات تلقتها من أقسام المرور من 72 مديرية أمن على مستوى البلاد.

داخلية الوفاق كشفت بحسب مكتبها الاعلامي بأن 66 حادث مروري تسببوا في 171 إصابة بليغة ، وبأن 50 حادث تسببوا في 133 إصابة بسيطة كما سبب 76 حادث في أضرار مادية فقط .

الداخلية أشارت إلى أن أقسام المرور سجلت 306 حادثا تضرر منها 453 شخصاً و 422 مركبة ، بخسائر تقدر ب 2,273,600 دينار ، كما سجلت 353 جنحة مرورية ، و307 مخالفة.

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