مركز مكافحة الامراض يستعد لإطلاق حملة تطعيمات وطنية تستهدف قرابة الـ3 ملايين طفل

ليبيا – عقدت إدارة المركز الوطني لمكافحة الأمراض اجتماع يوم الخميس الماضي بحضور مدير عام المركز بدرالدين بشير النجار وممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف وبعض من مدراء الإدارات والمكاتب والفروع في إطار الإعداد للحملة الوطنية للتطعيمات لسنة 2018.

الاجتماع ناقش بحسب مدير مكتب التعاون الفني بالمركز أحمد الجعيدي الحملة والصعوبات والتحديات التي تواجهها والدور المناط بالفروع خلال الحملة والمتمثل في متابعة تنفيذ الحملة وتقييم معدل التغطية خلالها ، كما تم توزيع النماذج الخاصة بمتابعة الحملة وكيفية تعبئتها من مدراء الفروع.

وكانت منظمة الطفولة العالمية (يونيسف – ليبيا) قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية عن الأستعدادات لإطلاق الحملة إعتباراً من 8 ديسمبر الحالي حيث سيتم تحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 15 سنة ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال بالإضافة إلى جرعة فيتامين (آ) ، وتهدف المنظمة بالتعاون ومركز الأمراض للوصول الى ما يقارب 2,750,000 طفل في مختلف الأماكن بما في ذلك مجتمعات النازحين والمهجرين.

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