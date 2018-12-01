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افتتاح قاعات كلية القانون بجامعة بنغازي بحضور وزير الداخلية بالمؤقتة

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

حضر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف افتتاح عميد كلية القانون جامعة بنغازي، الدكتور طارق الجملي للقاعات الدراسية بكلية القانون وبداية العام الدراسي الجديد.

كما حضر افتتاح القاعات وكيل وزارة العدل بالحكومة المؤقتة، الدكتور عبداللطيف بوهدمه، ووكيل النيابة بمكتب المحامي العام الأستاذ أحمد البرغثي، وعدد من المسؤولين والعاملين بالجامعة.

وعقب مراسم الافتتاح وإلقاء العديد من الكلمات بالمناسبة تم عقد اتفاقية تعاون وتدريب بين وزارة الداخلية، وإدارة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وكلية القانون، وتأسيس مكتب المحكمة الصورية للتدريب والاستشارات، وكذلك وحده لتحقيق المخطوطات تابعه لقسم الشريعة بالكلية، كما تم تفعيل برنامج التدريب والتطبيق العملي لطلبة القانون من خلال المحاكمات الصورية.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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