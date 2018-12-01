بالصور | شركة الكهرباء تستبدل محولات محطة كهرباء المدينة القديمة باخرى جديدة

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الجمعة عن وصول محولين كهربائيين إلى مقر المحطة الوطنية في طرابلس بالقرب من فندق كورنثيا سعة كل منهما 20 ميجا فولت أمبير وذلك لاستبدال المحولات القديمة والمتهالكة بأخرى جديدة في اطار محوالة إيجاد الثبات والاستقرار للشبكة في عدد من المناطق.

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شركة الكهرباء أكدت بحسب مكتبها الإعلامي على أن كافة أعمال النقل تمت بجهود فريق ادارة تشغيل وصيانة وسائل النقل الذين قاموا بجلب المحولات من مخازن شركة الأعمال إلى مقر المحطة.

وتقدمت الشركة العامة للكهرباء بالشكر والتقدير على جهود فريق إدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل المبذولة في سبيل النهوض بالوطن.

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