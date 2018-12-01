عقيلة يدعو للإسراع في تعديل الرئاسي

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، لـ218، إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح دعا لجنتي الحوار في مجلس النواب والأعلى للدولة إلى اجتماع للإسراع في تكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين حسب ما ورد في التعديل الدستوري الـ11 واتفاق لجنتي الحوار.

وأضاف عقيلة صالح أن عقيلة دعا لجنتي الحوار أيضا إلى الاستمرار في العمل المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة إلى حين الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية، مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من التعديل الدستوري الـ11 بشأن السلطة التنفيذية غير المعتمدة من السلطة التشريعية.

وذكر المريمي، أن عقيلة صالح أكد أن توحيد السلطة التنفيذية، الذي يعد مطلبا وطنيا، مهم لإنهاء حالة الانقسام الحاصلة في المؤسسات العامة للدولة الليبية.

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