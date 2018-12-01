أمريكا تدين أعمال القتل خارج القانون بطرابلس، وتدعو لحماية المواطنين

أدانت السفارة الأمريكية في ليبيا، بشدة عمليات القتل خارج نطاق القانون التي نفذتها جماعات مسلحة في العاصمة طرابلس.

وقالت السفارة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” أمس الجمعة، إن هذه العمليات تولد عدم الاستقرار وتؤثر سلبا على حياة المواطنين الأبرياء، على حد تعبيرها.

وكررت السفارة، نداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى السلطات الليبية لاعتماد التدابير اللازمة لضمان حماية حياة المواطنين من هذه الأعمال الشنيعة، معربةً عن تضامنها مع جميع الليبيين الذين يعملون من أجل مستقبل أكثر سلماً وأمناً وازدهاراً، حسب قولها.

وكانت البعثة الأممية قد دعت في بيانها الخميس، السلطات الليبية إلى اتخاذ التدابير اللازمة وعلى أساس النفاذ الفوري لحماية جميع الأشخاص من عمليات القتل التي تستهدف أشخاصا بعينهم، مشددة على ضرورة البت في المزاعم بارتكاب الجرائم والمنازعات الشخصية في أروقة المحاكم، لا من قبل المسلحين في الشوارع.

يذكر أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قد حذر مرارا وتكرارا من القتل وتنفيذ عمليات الإعدام خارج القانون، في ظل ما تمر به ليبيا من أوضاع أمنية هشة وانعدام القضاء بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

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