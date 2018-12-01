خارجية الوفاق ترحب بعقد اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغاربي قريبا

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، بالبيان الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الخميس الماضي، بشأن عقد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد قريبا.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن بيان وزراء خارجية المغرب العربي قد أشار إلى عقد اجتماع آخر لوزراء الخارجية، بحسب اقتراح وزير خارجية الجزائر بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لعقد هذا اﻻجتماع في أقرب الآجال.

وثمنت الوزارة، حرص الجزائر المعهود على تفعيل عمل أجهزة ومؤسسات اﻻتحاد المغاربي، وكذلك مواقف الدول الأعضاء المرحبة بهذا الاقتراح، وفق ما نشر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية.

وأعربت وزارة الخارجية، عن دعمها لعقد الاجتماع الوزاري للاتحاد المغرب العربي في أقرب وقت، مطالبة بالتنسيق مع الأمين العام للاتحاد للبدء في إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء للاتفاق على موعد مناسب لعقد هذا الاجتماع.

ورأت الوزارة، أن الأجواء الإيجابية والعلاقات الثنائية المتميزة القائمة حالياً ما بين دول الاتحاد المغاربي والتي عكستها التصريحات البناءة وتقارب وجهات النظر حول مستقبل الاتحاد ستكون عاملاً مهماً في إنجاح الاجتماع الوزاري المرتقب.

وعبرت الوزارة، عن أملها في أن يتوصل الاجتماع إلى خطوة متقدمة تتوج الجهود التي بذلتها ليبيا لعقد أعمال اجتماعات القمة، منوهة إلى أن ليبيا تترأس اتحاد المغرب العربي منذ عدة سنوات.

وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، أن هذه الخطوة ستسهم في المضي قدماً بمسيرة الاتحاد لتحقيق أهدافه في تعزيز وتفعيل العمل المغاربي المشترك، في خدمة شعوب الاتحاد ووصولاً إلى فضاء مغاربي موحد.

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي ودول جوار ليبيا، قد عقدوا يوم الخميس الماضي اجتماعا بالعاصمة السودانية الخرطوم، وأكدوا خلاله على أن الحل الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الخيار السياسي الذي يقرره الليبيين أنفسهم.

وعُقد هذا الاجتماع بدعوة من وزير خارجية السودان الدرديري محمد، بمشاركة وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيالة، ووزير خارجية جمهورية مصر سامح شكري، وكاتب الدولة للشؤون الخارجية التونسية صبري باش طبجي، ورئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية الجزائرية نعمون عبد المجيد، وسفير جمهورية تشاد بالخرطوم صالح حامد هقيرا، والقنصل العام للنيجر بالخرطوم أقادا قاردا.

كما شهد الاجتماع مشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، ومبعوث مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا أميرة الفاضل، والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية لدى ليبيا صلاح الدين الجمالي، وفق ما نشر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني.

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