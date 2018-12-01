شرطة شحات تلقي القبض على مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي

شحات 01 ديسمبر 2018 (وال)- تمكنت عناصر من مركز شرطة شحات من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي يقدر بخمسة آلاف دينار، ومسروقات أخرى من بعض العمالة الوافدة المقيمة بالمدينة .

وقال المتحدث باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بوكريم – لوكالة الأنباء الليبية – إن مركز شرطة شحات كان قد تلقى بلاغاً من بعض العمال المقيمين في حدود اختصاص المركز، بأنهم تعرضوا للسرقة من داخل منزلهم.

ومن خلال الاستدلال مع المشتكين؛ تم على الفور تكليف أعضاء التحريات لجمع كافة المعلومات اللازمة، والتحري عن الفاعل لضبط مرتكبي الواقعة، والعمل على إعادة المسروقات، حيث توصلت جهوده إلى ثلاثة أشخاص بارتكابهم للسرقة واعترفوا .

وتابع بوكريم “المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم، ولا يزال التحقيق قائم، وسيتم إحالتهم للنيابة بعد استكمال كافة الإجراءات”. (وال – شحات ) أ س / س ع/ ر ت

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