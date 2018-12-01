بسبب عدم وضوح خطة محددة للتخفيض .. الآغا : عزوف كبير للتجار عن فتح الاعتمادات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء ، عزوف كبير وملحوظ للتجار عن فتح الاعتمادات مقارنة ببداية انطلاق الإصلاحات ، لافتاً إلى أن الوضع الحالي للإصلاحات داخل المصارف يشهد عزوف كبير وملحوظ .

وأرجع الآغا السبب لخوف التجار من تخفيض قيمة الرسوم في الأيام القادمة، وعدم وضوح خطة أو تواريخ محددة للتخفيض .

وذكر في منشور له على صفحته الفيس بوك، أنه بالنسبة للحوالات لغرض الدراسة والعلاج معظم المصارف لم تنفذ أي حوالة .

وقدم الآغا أسباب أوجزها في أن القيمة تحول لصالح المستشفى، أو الجامعة وبالتالي المواطن لايستطيع بيعها، أو المتاجرة بها كما هو الحال في مخصص 10000 دولار للأفراد.

وتابع أن ارتفاع السعر وعجز المواطن الذي يرغب في العلاج خارج ليبيا، والذي هو واجب الدولة أن توفر العلاج للمواطن سواء داخل ليبيا أو خارجها، كما هو حال المواطنين الذين يرغبون في تغطية نفقات الدراسة لأبنائهم خارج ليبيا على نفقتهم الشخصية، في حين أن هناك آلاف الذي يدرسون خارج ليبيا على نفقة الدولة .

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