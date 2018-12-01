رمزي الآغا : عزوف كبير للتجار عن فتح الاعتمادات بسبب الوضع الحالي للإصلاحات داخل المصارف

البيضاء 01 ديسمبر 2018 (وال)- قال رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا اليوم السبت، إن الوضع الحالي للإصلاحات داخل المصارف؛ يشهد عزوفاً كبيراً وملحوظاً للتجار عن فتح الاعتمادات مقارنة ببداية انطلاق الإصلاحات .

وأوضح لاغا أن العزوف التجار سببه خوف التجار من تخفيض قيمة الرسوم في الأيام القادمة، إلى جانب عدم وضوح خطة أو تواريخ محددة للتخفيض.

وأشار لاغا – في منشور له على صفحته الفيس سبوك – قائلاً : “بالنسبة للحوالات لغرض الدراسة والعلاج؛ معظم المصارف لم تنفذ أي حوالة” .

وقدم لاغا أسباب أوجزها في :

أولا : القيمة تحول لصالح المستشفى أو الجامعة وبالتالي المواطن لايستطيع بيعها أو المتاجرة بها كما هو الحال في مخصص 10000 دولار للأفراد .

ثانيا : ارتفاع سعرها وعجز المواطن الذي يرغب في العلاج خارج ليبيا والذي هو واجب الدولة أن توفر العلاج للمواطن سواء داخل ليبيا أو خارجها كما هو حال المواطنين الذي يرغبوا في تغطية نفقات الدراسة لأبنائهم خارج ليبيا على نفقتهم الشخصية في حين أن هناك آلاف الذي يدرسون خارج ليبيا على نفقة الدولة . (وال – البيضاء) س ع / ع ع/ ر ت

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